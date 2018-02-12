Шефчович 15 февраля в Баку примет участие в совете Южного газового коридора

Зампред Еврокомиссии, курирующий энергетику, Марош Шефчович 15 февраля посетит Баку, где примет участие в Четвертой министерской встрече консультативного совета Южного газового коридора, сообщается в графике европейского чиновника.
Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года в Баку, третье - 23 февраля 2017 года.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд. При этом стоимость проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составляет $23,9 млрд, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали - $4,7 млрд, строительства Транс-Анатолийского газопровода - $8 млрд, Транс-Адриатического газопровода - 4,5 млрд евро. Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки начнутся летом 2018 года.
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