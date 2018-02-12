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СНГ 12.02.2018 15:27

Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Томской области

Спасательная операция проходит в 100 км от города Стрежевой в Томской области на месте жесткой посадки вертолета Ми-8, перевозившего пациента и медиков, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе городской администрации.

"Жесткую посадку вертолета подтверждаем, шесть человек пострадали, погибших нет. Сейчас на месте работают два вертолета - один вылетал из Каргаска, второй - из Стрежевого", - сказал представитель ЕДДС.

Он добавил, что решается вопрос о месте госпитализации пострадавших.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области агентству уточнили, что инцидент произошел в 42 км от села Александровское.

Представитель ведомства также подтвердил, что при жесткой посадке пострадали шесть человек.

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Тэги: РОССИЯ, ТОМСК, ВЕРТОЛЕТ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]