Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Томской области

Спасательная операция проходит в 100 км от города Стрежевой в Томской области на месте жесткой посадки вертолета Ми-8, перевозившего пациента и медиков, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе городской администрации.

"Жесткую посадку вертолета подтверждаем, шесть человек пострадали, погибших нет. Сейчас на месте работают два вертолета - один вылетал из Каргаска, второй - из Стрежевого", - сказал представитель ЕДДС.

Он добавил, что решается вопрос о месте госпитализации пострадавших.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области агентству уточнили, что инцидент произошел в 42 км от села Александровское.

Представитель ведомства также подтвердил, что при жесткой посадке пострадали шесть человек.