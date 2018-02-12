Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Томской области

Спасательная операция проходит в 100 км от города Стрежевой в Томской области на месте жесткой посадки вертолета Ми-8, перевозившего пациента и медиков, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе городской администрации.
"Жесткую посадку вертолета подтверждаем, шесть человек пострадали, погибших нет. Сейчас на месте работают два вертолета - один вылетал из Каргаска, второй - из Стрежевого", - сказал представитель ЕДДС.
Он добавил, что решается вопрос о месте госпитализации пострадавших.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области агентству уточнили, что инцидент произошел в 42 км от села Александровское.
Представитель ведомства также подтвердил, что при жесткой посадке пострадали шесть человек.
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