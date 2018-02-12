Carlsberg Azerbaijan в 2017 году увеличила продажи на 9%

Производитель пива компания "Carlsberg Azerbaijan" в 2017 году увеличила объемы продаж на 9%, отмечается в сообщении.
«В 2017 году компания Carlsberg Azerbaijan смогла остановить падение объемов продаж и вернуться к росту, а также начать реализацию ряда проектов, которые сыграют положительную роль для устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе. Carlsberg Azerbaijan сохраняет лидерские позиции на рынке пива Азербайджана»,- говорится в сообщении компании.
Падение объемов продаж компании Carlsberg Azerbaijan, которое началось в 2015 году, было вызвано двумя причинами – девальвацией местной валюты и падением потребления.
"В 2017 году объемы отгрузок компании выросли на 9% по сравнению с 2016 годом, что было обусловлено как нормализацией экономической среды в стране, так и рядом важных шагов, предпринятых руководством компании для оптимизации бизнеса и повышения его эффективности", - подчеркивается в сообщении.
Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 км от Баку. Производственная мощность завода - 10 млн декалитров в год. Ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в бюджет составляют порядка 15 млн манатов. Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн манатов.
Компания производит популярные бренды как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Baltika 4, Балтика КУЛЕР, Efsane, Жигулевское Фирменное, Carlsberg, Holsten, Kronenbourg Blanc, Seth and Riley`s Garage Hard Lemon.
Б.Рустамбеков
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