ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2018г на 1,6 млн б/с - генсек картеля

Мировой спрос на нефть вырастет в 2018 году на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) согласно ожиданиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает агентство Bloomberg слова генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на конференции в Каире.
"Рынок идет путем восстановления баланса", - сказал М.Баркиндо, добавив, что равновесия на нефтяном рынке не было с осени 2014 года.
Ребалансировку рынка обеспечивают "беспрецедентные уровни соблюдения" договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, почеркнул генсек нефтяного картеля.
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