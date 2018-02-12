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ТЭК 12.02.2018 15:13

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2018г на 1,6 млн б/с - генсек картеля

Мировой спрос на нефть вырастет в 2018 году на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) согласно ожиданиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает агентство Bloomberg слова генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на конференции в Каире.

"Рынок идет путем восстановления баланса", - сказал М.Баркиндо, добавив, что равновесия на нефтяном рынке не было с осени 2014 года.

Ребалансировку рынка обеспечивают "беспрецедентные уровни соблюдения" договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, почеркнул генсек нефтяного картеля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, РОСТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]