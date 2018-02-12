Соцфонд развития вынужденных переселенцев подписал контракты на сумму свыше 20,5 млн манатов для проведения различных работ в поселке Умид

Социальный фонд развития вынужденных переселенцев подписал 9 контрактов по проведению различных работ в поселке «Умид» Гарадагского района Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
Общая стоимость подписанных контрактов составляет 20 млн 567,971 тыс. манатов.
В частности, с компаниями «Azeri Servis LTD», «Rabiteinshaat», «Lanel», «Shams-95» подписаны контракты на строительство 4-х пятиэтажных зданий на 300 семей. Сумма контрактов на строительство 4-х зданий составила 15 млн 549,868 тыс. манатов.
Один из крупных контрактов - на 3 млн 14, 616 тыс. манатов - подписан с ООО «Тунельметрострой». Согласно контракту, Тунельметрострой построит на территории поселка детский сад на 140 мест, клуб, административное здание и медицинский пункт.
Другие контракты предусматривают создание отопительной системы и системы газоснабжения, работ по благоустройству, создание систем канализации и сети электроснабжения.
Б.Рустамбеков
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