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Транспорт и связь 12.02.2018 15:45

Emirates и Airbus подписали соглашение о поставке до 36 самолетов A380

Дубайский авиаперевозчик Emirates Airlines заключил контракт с европейским авиастроительным концерном Airbus о покупке 20 самолетов A380 с возможностью приобретения еще 16 лайнеров.

Каталожная стоимость заказа составляет $16 млрд. Поставки начнутся в 2020 году, сообщается в пресс-релизе компаний.

Emirates и Airbus объявили о планируемой сделке и подписали протокол о намерениях в середине января.

Эта сделка вдохнет новую жизнь в проект производства A380 - крупнейшего в мире двухпалубного пассажирского самолета. Его судьба вызывала все больше опасений, особенно после того, как Emirates не подписали контракт о покупке с Airbus в ноябре на авиашоу в Дубае, что стало неожиданностью. Вместо этого авиакомпания заключила соглашение с Boeing о приобретении 40 Boeing-787 Dreamliners.

Ранее коммерческий директор Airbus Джон Лихи заявлял, что если не удастся заключить контракт с Emirates, то у Airbus не останется иного выбора, как прекратить программу выпуска данной модели. Он пояснил, что Emirates (уже заказавшая 142 самолета А380), по-видимому, является в настоящий момент единственным авиаперевозчиком, способным в ближайшие 8-10 лет ежегодно приобретать не менее шести лайнеров.

"Если заказов не будет, мы рано или поздно прекратим выпуск этого самолета", - подтвердил глава Airbus Фабрис Брежье.

Таким образом, руководство компании фактически признало отсутствие рынка для этой модели самолета, и что Airbus совершила стратегическую ошибку, приняв в начале 2000-х годов решение о разработке и производстве самолета, способного перевозить от 550 до 850 пассажиров.

В 2017 году было выпущено 15 самолетов А380. Всего Airbus получила заказы на 317 этих супергигантов, из которых 222 уже были отправлены клиентам.

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Тэги: ОАЭ, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]