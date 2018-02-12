В Японии пять человек погибли из-за сильного снегопада

Не менее пяти человек погибли, более 70 получили травмы из-за последствий рекордного снегопада в префектуре Фукуи в центральной части Японии, сообщает в понедельник канал Эн-эйч-кей.

Три человека погибли от отравления угарным газом в своих автомобилях из-за того, что снег забил выхлопную трубу транспортных средств. Еще один человек погиб, упав с крыши во время очистки ее от снега, и еще один мужчина скончался от инфаркта за рулем снегоуборочной машины.

Еще, по крайней мере, 73 человека пострадали. Некоторых из них госпитализировали. Большинство травм были получены из-за падения снега с крыш, а также в ходе уборки снега.