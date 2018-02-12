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Дальнее зарубежье 12.02.2018 16:19

В Японии пять человек погибли из-за сильного снегопада

Не менее пяти человек погибли, более 70 получили травмы из-за последствий рекордного снегопада в префектуре Фукуи в центральной части Японии, сообщает в понедельник канал Эн-эйч-кей.

Три человека погибли от отравления угарным газом в своих автомобилях из-за того, что снег забил выхлопную трубу транспортных средств. Еще один человек погиб, упав с крыши во время очистки ее от снега, и еще один мужчина скончался от инфаркта за рулем снегоуборочной машины.

Еще, по крайней мере, 73 человека пострадали. Некоторых из них госпитализировали. Большинство травм были получены из-за падения снега с крыш, а также в ходе уборки снега.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, СНЕГОПАД, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]