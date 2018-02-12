Порошенко говорит, что украинские болельщики должны сами решать, ехать ли в Россию на чемпионат мира по футболу

Президент Петр Порошенко призвал мировое сообщество бороться с действиями России в отношении Украины и в Сирии не только в политической, но и в спортивной сфере.
"Я бы хотел, чтобы мировое сообщество передало сигнал для России (в сфере спорта - ИФ), помимо политических дискуссий, и показало, что такая российская внешняя политика неприемлема", - сказал П.Порошенко в интервью немецкой газете "Бильд".
"Футбольные болельщики должны самостоятельно решать вопрос о том, ехать ли в Россию (на ЧМ-2018 - ИФ), несмотря на российскую агрессию на Украине и в Сирии", - заявил украинский президент, отвечая на вопрос журналиста об отношении к проведению ЧМ-2018 именно в России.
При этом президент Украины согласился с решением Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года о том, что россияне должны были выступать без демонстрации национальных символов на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. "Российское руководство думает, что оно может нарушать любое правило - и так происходит в любой сфере", - добавил П.Порошенко.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 российских городах: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Для приема болельщиков будут задействованы 13 аэропортов.
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