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СНГ 12.02.2018 15:34

Порошенко говорит, что украинские болельщики должны сами решать, ехать ли в Россию на чемпионат мира по футболу

Президент Петр Порошенко призвал мировое сообщество бороться с действиями России в отношении Украины и в Сирии не только в политической, но и в спортивной сфере.

"Я бы хотел, чтобы мировое сообщество передало сигнал для России (в сфере спорта - ИФ), помимо политических дискуссий, и показало, что такая российская внешняя политика неприемлема", - сказал П.Порошенко в интервью немецкой газете "Бильд".

"Футбольные болельщики должны самостоятельно решать вопрос о том, ехать ли в Россию (на ЧМ-2018 - ИФ), несмотря на российскую агрессию на Украине и в Сирии", - заявил украинский президент, отвечая на вопрос журналиста об отношении к проведению ЧМ-2018 именно в России.

При этом президент Украины согласился с решением Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года о том, что россияне должны были выступать без демонстрации национальных символов на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. "Российское руководство думает, что оно может нарушать любое правило - и так происходит в любой сфере", - добавил П.Порошенко.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 российских городах: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Для приема болельщиков будут задействованы 13 аэропортов.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ФУТБОЛ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]