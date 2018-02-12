Представитель МИД Японии призвал международное сообщество не забывать главную цель санкций в отношении Северной Кореи - добиться отказа Пхеньяна от ядерного оружия, несмотря на потепление во взаимоотношениях между Югом и Севером на Корейском полуострове, пишут в понедельник японские СМИ.

"Мы продолжим работать с Соединенными Штатами и Южной Кореей над этим вопросом. Важно, что мы не должны быть ослеплены очаровывающим поведением Северной Кореи", - заявил представитель министерства Тосихидэ Андо в ходе визита главы МИД страны Таро Коно в Сингапур.

В японском МИДе вновь призывают приложить максимум усилий для оказания давления на КНДР с целью изменить политический курс Пхеньяна.

"Нам нужно максимизировать давление на Северную Корею, чтобы добиться изменений в их политике, а также полного соблюдения резолюций СБ ООН", - добавил он.

В конце минувшей недели президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отклонил призыв премьер-министра Японии Синдзо Абэ возобновить совместные военные учения Сеула и Вашингтона, назвав слова главы японского правительства вмешательством во внутренние дела его страны. С.Абэ настаивал на том, что сейчас не время откладывать совместные военные учения Сеула и Вашингтона.