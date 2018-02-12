ОПЕК в январе чуть снизила добычу за счет Венесуэлы, растут Ирак, Ливия и Саудовская Аравия, сделка выполнена на 137%

ОПЕК в январе снизила добычу на символические 8 тыс. баррелей в сутки - до 32,3 млн б/с за счет находящейся в кризисе Венесуэлы, что позволило нарастить добычу Саудовской Аравии, Ливии и "вечному двоечнику" - Ираку.

Как говорится в новом ежемесячном отчете картеля, добыча нефти в Венесуэле в первом зимнем месяце упала на 47,3 тыс. б/с - до 1,6 млн баррелей в сутки. При том, что обычный, докризисный уровень добычи "черного золота" в стране, существенно зависимой от него, составляет порядка 3 млн б/с.

При этом Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 23,3 тыс. б/с - до 9,977 млн б/с, добыча в Ливии подскочила на 21 тыс. б/с - до 978 тыс. б/с. Но самый существенный рост продемонстрировал Ирак, который ни разу с начала действия соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи не выполнил своих обязательств - страна увеличила добычу в январе на 30,2 тыс. б/с - до 4,435 млн б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса" в прошедшем месяце страны ОПЕК выполнили сделку на 137%, что побило предыдущий рекорд в 129%, достигнутый в декабре также за счет Венесуэлы. При этом Ирак, в предыдущем месяце продемонстрировавший лучший для себя уровень выполнения обязательств в 74%, в январе снова скатился до 60%.

Нигерия, формально не участвующая в соглашении, но, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, обещавшая не выходить за уровни 2017 года, которые, как предполагали в ОПЕК, не могут быть выше 1,8 млн б/с, в декабре "рванула"до 1,828 млн б/с, но в январе упала до 1,819 млн б/с.

Существенное снижение также продемонстрировали Ангола, Алжир и Катар.