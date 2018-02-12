Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0888 RUR   0.0293 GBR   2.3571 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 15 Фев 16 Фев

ТЭК 12.02.2018 16:02

ОПЕК в январе чуть снизила добычу за счет Венесуэлы, растут Ирак, Ливия и Саудовская Аравия, сделка выполнена на 137%

ОПЕК в январе снизила добычу на символические 8 тыс. баррелей в сутки - до 32,3 млн б/с за счет находящейся в кризисе Венесуэлы, что позволило нарастить добычу Саудовской Аравии, Ливии и "вечному двоечнику" - Ираку.

Как говорится в новом ежемесячном отчете картеля, добыча нефти в Венесуэле в первом зимнем месяце упала на 47,3 тыс. б/с - до 1,6 млн баррелей в сутки. При том, что обычный, докризисный уровень добычи "черного золота" в стране, существенно зависимой от него, составляет порядка 3 млн б/с.

При этом Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 23,3 тыс. б/с - до 9,977 млн б/с, добыча в Ливии подскочила на 21 тыс. б/с - до 978 тыс. б/с. Но самый существенный рост продемонстрировал Ирак, который ни разу с начала действия соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи не выполнил своих обязательств - страна увеличила добычу в январе на 30,2 тыс. б/с - до 4,435 млн б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса" в прошедшем месяце страны ОПЕК выполнили сделку на 137%, что побило предыдущий рекорд в 129%, достигнутый в декабре также за счет Венесуэлы. При этом Ирак, в предыдущем месяце продемонстрировавший лучший для себя уровень выполнения обязательств в 74%, в январе снова скатился до 60%.

Нигерия, формально не участвующая в соглашении, но, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, обещавшая не выходить за уровни 2017 года, которые, как предполагали в ОПЕК, не могут быть выше 1,8 млн б/с, в декабре "рванула"до 1,828 млн б/с, но в январе упала до 1,819 млн б/с.

Существенное снижение также продемонстрировали Ангола, Алжир и Катар.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, ЯНВАРЬ


Похожие новости


Страны ОПЕК+ в декабре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 125% Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 122% Страны ОПЕК в ноябре выполнили сделку на 115%, не-ОПЕК - на 96% - МЭА Запасы нефти стран ОЭСР снизились с начала года на 200 млн баррелей ОПЕК сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017г на 1,53 млн б/с, в 2018г - на 1,51 млн б/с Следующий саммит ОПЕК пройдет в Вене 22 июня 2018г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]