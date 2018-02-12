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Внутренняя политика 12.02.2018 16:16

ПЕНФА представила в ЦИК Азербайджана документы Гасангулиева для регистрации кандидатом в президенты

Партия Единого народного фронта Азербайджана (ПНФЕА) выдвинула своего председателя Гудрата Гасангулиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, намеченных на 11 апреля.

Решение о выдвижении кандидатуры председателя ПНФЕА Г.Гасангулиева принято на заседании правления партии в понедельник, говорится в заявлении партии.

Другим решением партии, зампред партии Эльчин Мирзабейли назначен уполномоченным представителем ПНФЕА, директор отдела финансов Ильгар Мамедханов – уполномоченным представителем по финансовым вопросам.

"Документы на утверждение Г.Гасангулиева кандидатом в президенты Азербайджана представлены в Центральную избирательную комиссию", - отмечается в заявлении.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако, президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

Согласно утвержденному ЦИК страны графику, 20 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение избирательных списков завершится до 7 марта.

Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты. Документы о регистрации И.Алиева кандидатом в президенты уже представлены в ЦИК.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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