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ТЭК 12.02.2018 16:17

Выход из сделки ОПЕК+ может занять 2-5 месяцев, точный период будет понятен в момент решения об этом - Новак

Выход из сделки по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК может занять от двух до пяти месяцев, но конкретный период будет понятен непосредственно в момент принятия решения об этом, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Скорее всего, выход из сделки займет несколько месяцев. Более точно просчитать период плавного наращивания добычи можно будет непосредственно в момент принятия решения о выходе из соглашения. Это может занять три, четыре, пять месяцев, а может быть, наоборот, всего два", - сказал министр.

По его словам, выход из сделки будет плавным для того, чтобы не допустить резких скачков предложения на рынке.

"Мы должны совместно выработать и согласовать механизм выхода. Он должен быть плавным, позволяющим избежать резкого наращивания объемов добычи, которое может привести к превышению предложения над спросом", - отметил А.Новак

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]