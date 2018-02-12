Выход из сделки ОПЕК+ может занять 2-5 месяцев, точный период будет понятен в момент решения об этом - Новак

Выход из сделки по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК может занять от двух до пяти месяцев, но конкретный период будет понятен непосредственно в момент принятия решения об этом, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Скорее всего, выход из сделки займет несколько месяцев. Более точно просчитать период плавного наращивания добычи можно будет непосредственно в момент принятия решения о выходе из соглашения. Это может занять три, четыре, пять месяцев, а может быть, наоборот, всего два", - сказал министр.

По его словам, выход из сделки будет плавным для того, чтобы не допустить резких скачков предложения на рынке.

"Мы должны совместно выработать и согласовать механизм выхода. Он должен быть плавным, позволяющим избежать резкого наращивания объемов добычи, которое может привести к превышению предложения над спросом", - отметил А.Новак