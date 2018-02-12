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СНГ 12.02.2018 16:49

Украина направит своих специалистов для расследования авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

Национальное бюро Украины по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами направит своих специалистов для участия в расследовании авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Мы получили уведомление Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе и определили тех, кто будет участвовать в расследовании. Также в расследовании будут участвовать представители ГП "Антонов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в бюро.

Ранее МАК сообщил, что уведомление о катастрофе Ан-148 направлено в Украину - страну-разработчика самолета, и она назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.

По факту ЧП расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]