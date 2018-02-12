Украина направит своих специалистов для расследования авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

Национальное бюро Украины по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами направит своих специалистов для участия в расследовании авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Мы получили уведомление Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе и определили тех, кто будет участвовать в расследовании. Также в расследовании будут участвовать представители ГП "Антонов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в бюро.

Ранее МАК сообщил, что уведомление о катастрофе Ан-148 направлено в Украину - страну-разработчика самолета, и она назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.

По факту ЧП расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).