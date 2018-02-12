На месте катастрофы Ан-148 в Подмосковье найдено более 450 фрагментов тел и около 400 обломков самолета

Спасатели обследовали 16 гектаров земли в районе крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в оперативном штабе на месте происшествия.

"На данный момент обследовано 16 гектаров", - сказал представитель штаба.

Он отметил, что на месте катастрофы обнаружены 397 обломков фюзеляжа и 453 фрагмента тел погибших.

По его словам, пробы ДНК взяты у 13 родственников погибших.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.