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СНГ 12.02.2018 17:02

На месте катастрофы Ан-148 в Подмосковье найдено более 450 фрагментов тел и около 400 обломков самолета

Спасатели обследовали 16 гектаров земли в районе крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в оперативном штабе на месте происшествия.

"На данный момент обследовано 16 гектаров", - сказал представитель штаба.

Он отметил, что на месте катастрофы обнаружены 397 обломков фюзеляжа и 453 фрагмента тел погибших.

По его словам, пробы ДНК взяты у 13 родственников погибших.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ТЕЛА, ФРАГМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]