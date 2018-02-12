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Дальнее зарубежье 12.02.2018 17:34

ЕС призывает стороны сирийского конфликта и их союзников воздерживаться от нагнетания напряженности

Военная эскалация вокруг Сирии, включая событие в минувшие выходные на израильской границе, вызывает сильную обеспокоенность и может привести к раскручиванию спирали насилия, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и одновременно постоянно призываем стороны сирийского конфликта, их союзников, а также региональных игроков уважать международное право, воздерживаться от любых действий, которые могли бы спровоцировать эскалацию насилия и продлить страдания гражданского населения Сирии", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что Евросоюз неоднократно заявлял, что "нет альтернативы политическому решению, это единственное решение для Сирии".

М.Коцьянчич отметила, что Европейский союз продолжит полностью поддерживать посреднические усилия ООН и работу спецпосланника Организации Стафана де Мистуры.

"Это необходимый процесс, чтобы найти политическое решение для сирийского конфликта", - подчеркнула представитель Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]