Нефть усилила подъем на прогнозах ОПЕК, Brent подорожала до $63,72 за баррель

Цены на нефть усилили рост в понедельник благодаря прогнозам ОПЕК о более значительном повышении спроса на нефть в 2018 году, чем предполагалось ранее.
Вместе с тем нефтяной картель предупредил и об увеличивающихся объемах предложения нефти на рынке, в первую очередь, за счет добычи в США.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:20 в понедельник увеличилась на $0,93 (1,48%) - до $63,72 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,04 (1,76%) - до $60,24 за баррель.
ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), в 2018 году - на 60 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Теперь ожидается, что по итогам 2018 года спрос на нефть увеличится на 1,59 млн б/с - до 98,6 млн б/с.
Добыча нефти в странах, не входящих в картель, повышена до 59,26 млн б/с, при этом ожидается, что в США производство нефти и других жидких углеводородов может за год подскочить на 9%, до 15,63 млн б/с.
Вместе с тем президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что добыча нефти в Саудовской Аравии не станет "огромным искажающим фактором" для рынка. В интервью Bloomberg он вновь подтвердил, что рынок нефти восстановит равновесие в текущем году благодаря уверенному росту спроса и соблюдению договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи.
Цель сделки об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК уже выполнена на две трети, и не исключено, что полностью ее достигнуть удастся раньше конца 2018 года, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Интерфаксу".
"Принимая декларацию о сотрудничестве в рамках ОПЕК+, мы не ставили своей целью ограничить добычу нефти на какой-то определенный срок, к примеру, на полгода, год или на два. Нашей задачей было убрать излишки нефти с рынка. На текущий момент мы видим, что эта цель достигнута на две трети", - сказал он.
Рагимов стал кавалером ордена "За службу Родине" II степени
Президент Алиев присвоил Шахвердиеву звание генерал-майор
ПЕНФА представила в ЦИК Азербайджана документы Гасангулиева для регистрации кандидатом в президенты
В Азербайджане арестованы члены ОПГ из Индии и Пакистана, наладившие канал незаконной миграции
Президент Алиев поручил выделить около 20 млн манатов на строительство детсадов в регионах Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погиб один человек – МВД
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Хельсинки стал крупнейшим пассажирским портом Европы в 2017г
Женщинам в Саудовской Аравии разрешат работать следователями
Банку Англии нужно активнее повышать ставку, чтобы избежать перегрева экономики - член MPC
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе
Юбилей художественного руководителя бакинского театра Русской драмы Александра Шаровского
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»