Нефть усилила подъем на прогнозах ОПЕК, Brent подорожала до $63,72 за баррель

Цены на нефть усилили рост в понедельник благодаря прогнозам ОПЕК о более значительном повышении спроса на нефть в 2018 году, чем предполагалось ранее.

Вместе с тем нефтяной картель предупредил и об увеличивающихся объемах предложения нефти на рынке, в первую очередь, за счет добычи в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:20 в понедельник увеличилась на $0,93 (1,48%) - до $63,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,04 (1,76%) - до $60,24 за баррель.

ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), в 2018 году - на 60 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Теперь ожидается, что по итогам 2018 года спрос на нефть увеличится на 1,59 млн б/с - до 98,6 млн б/с.

Добыча нефти в странах, не входящих в картель, повышена до 59,26 млн б/с, при этом ожидается, что в США производство нефти и других жидких углеводородов может за год подскочить на 9%, до 15,63 млн б/с.

Вместе с тем президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что добыча нефти в Саудовской Аравии не станет "огромным искажающим фактором" для рынка. В интервью Bloomberg он вновь подтвердил, что рынок нефти восстановит равновесие в текущем году благодаря уверенному росту спроса и соблюдению договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи.

Цель сделки об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК уже выполнена на две трети, и не исключено, что полностью ее достигнуть удастся раньше конца 2018 года, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Принимая декларацию о сотрудничестве в рамках ОПЕК+, мы не ставили своей целью ограничить добычу нефти на какой-то определенный срок, к примеру, на полгода, год или на два. Нашей задачей было убрать излишки нефти с рынка. На текущий момент мы видим, что эта цель достигнута на две трети", - сказал он.