ИСПРАВЛЕНО: Каждая семья погибших в авиакатастрофе получат свыше 3 млн рублей - Дворкович

Каждая семья погибших в результате катастрофы Ан-148 получит все необходимое, заверил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Выплаты каждой семье составят более 3 миллионов (рублей)", - заявил он на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По словам А.Дворковича, к настоящему моменту полностью определен круг родственников погибших, которым будет оказана материальная помощь.

Вице-премьер рассказал, что Минтруд разрабатывает вопрос о дополнительных выплатах по линии Пенсионного фонда, в том числе выплат в связи с потерей кормильца.

"Кроме того, Минтрудом организована работа по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети", - сказал А.Дворкович.

Он рассказал, что правительство Московской области зарезервировало необходимое количество мест в гостиницах для родственников погибших, которые захотят приехать на место катастрофы.

"Что касается генетической информации, то данные работы осуществляются на месте, то есть без необходимости выезда в Москву, Московскую область, чтобы в дальнейшем провести экспертизу при необходимости опознания", - добавил он.

11 февраля самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек. Все погибли.

Глава МЧС России Владимир Пучков просил завершить основные работы в зоне авиационной катастрофы в Подмосковье и отбор ДНК погибших и их родственников к вечеру понедельника.