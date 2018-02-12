Иран готов продавать Армении природный газ по "удобным ценам" и ожидает скорого прогресса в переговорах, заявил посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади.

"Иран готов по удобным ценам продавать газ Армении. Этот вопрос обсуждается. Надеюсь, что в скором времени будет прогресс. Если Армения немного активизируется в энергетическом плане, думаю, будут предприняты большие шаги, что окажет содействие в создании новых рабочих мест в Армении", - сказал посол, отвечая в понедельник на вопросы студентов Ереванского госуниверситета.

В августе прошлого года премьер Армении Карен Карапетян заявил, что Ереван и Тегеран не ведут переговоры об увеличении поставок иранского газа.

"Переговоры об увеличении объемов иранского газа не ведутся. Если будет предложение (с иранской стороны - ИФ), которое устроит нас в ценовом отношении, то с радостью", - говорил К.Карапетян.

В начале августа президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Рухани на встрече в Тегеране обсудили реализацию крупных экономических проектов , в частности, в сфере газа и электроэнергетики.

Ранее иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане сообщало, что с армянской стороной достигнута договоренность об увеличении к 2018 году поставок в Армению до 3 млн куб. м газа в сутки с 1 млн куб. м газа в сутки.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что Россия планирует с помощью армянских партнеров наладить поставки электроэнергии в Иран по обменным операциям .

"Мы видим потенциал для повышения эффективности работы на армянском рынке не только в газовой сфере, но и за счет того, чтобы осуществлять разменные операции по электроэнергии. Армянская сторона планирует построить в 2018 году высоковольтную ЛЭП, это нам позволит экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок", - сказал глава "Газпрома".

Министерства энергетики России и Ирана в марте 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли электрической энергией.

В октябре 2016 года министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян заявил журналистам, что Армения, Иран и Туркмения ведут переговоры об организации транзитных поставок природного газа из Туркмении в Армению через территорию Ирана.

По его словам, возможность импорта туркменского газа рассматривается в рамках "трехсторонней схемы обмена товарами и схемы регулирования долговых обязательств Иран-Туркмения".

"Территория Ирана является единственным возможным направлением для транзита туркменского газа в Армению, но из-за отсутствия прямого трубопровода расходы значительно возрастают. Для обсуждения возможностей транзита и согласования тарифов будет организована встреча экспертов в трехстороннем формате", - уточнил А.Манукян.

По его словам, Армения также готова наращивать поставки газа из Ирана, если Тегеран предложит выгодные условия поставок.

"Российские тарифы на газ для Армении достаточно низкие ($150 за 1 тыс. куб. м - ИФ). Если Иран предложит более низкий тариф, мы можем рассмотреть, но в том случае, если речь будет идти о долгосрочных договоренностях", - отмечал А.Манукян.

Он также заявил, что реализация армяно-иранской программы "газ в обмен на электроэнергию" будет продолжена.

"Программа будет расширена после запуска в конце 2019 года третьей высоковольтной ЛЭП Армения-Иран", - сказал глава Минэнерго.