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Финансы 12.02.2018 17:18

В Азербайджане 5 компаний ведут работу по проведению IPO

Укрепление курса маната позволило в 2017 году увеличить банковские вклады населения на 1,5% - до свыше 7,5 млрд манатов, заявил главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Ибрагим Алышов.

"В 2017 году вклады населения в банках увеличились на 1,5% или на 110 млн манатов – до свыше 7,5 млрд манатов. Рост связан с вкладами в национальной валюте. В частности, укрепление курса национальной валюты привело к тому, что население стало конвертировать в манаты свои вклады в инвалюте", - сказал И.Алышов на заседании Палаты, посвященном итогам прошлого года.

По его словам, реструктуризация, начавшаяся в банковском секторе в 2016 году, продолжилась и в 2017 году. Усиление надзора привело к восстановлению капитальных позиций банковской системы.

И.Алышов подчеркнул, что в 2017 году рынок ценных бумаг Азербайджана по сравнению с 2016 годом увеличился на 12% - до 15,7 млрд манатов. "Кроме этого, в настоящее время ведется работа по проведению 5 компаниями IPO", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: КОМПАНИИ, IPO, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]