В Азербайджане 5 компаний ведут работу по проведению IPO

Укрепление курса маната позволило в 2017 году увеличить банковские вклады населения на 1,5% - до свыше 7,5 млрд манатов, заявил главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Ибрагим Алышов.

"В 2017 году вклады населения в банках увеличились на 1,5% или на 110 млн манатов – до свыше 7,5 млрд манатов. Рост связан с вкладами в национальной валюте. В частности, укрепление курса национальной валюты привело к тому, что население стало конвертировать в манаты свои вклады в инвалюте", - сказал И.Алышов на заседании Палаты, посвященном итогам прошлого года.

По его словам, реструктуризация, начавшаяся в банковском секторе в 2016 году, продолжилась и в 2017 году. Усиление надзора привело к восстановлению капитальных позиций банковской системы.

И.Алышов подчеркнул, что в 2017 году рынок ценных бумаг Азербайджана по сравнению с 2016 годом увеличился на 12% - до 15,7 млрд манатов. "Кроме этого, в настоящее время ведется работа по проведению 5 компаниями IPO", - добавил он.

А.Азизов