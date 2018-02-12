МИД предупредил россиян об опасности заражения сибирской язвой в Турции

В турецкой провинции Трабзон, на берегу Черного моря 70 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Турция - подозрение на сибирскую язву в уезде Акчаабат (провинция Трабзон), 70 чел. госпитализированы после употребления в пищу зараженной говядины", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Провинция Трабзон расположена в северо-восточной части Турции. Чаще всего туристы едут сюда ради экскурсионного или бюджетного отдыха у моря.