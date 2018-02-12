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Регион 12.02.2018 17:37

МИД предупредил россиян об опасности заражения сибирской язвой в Турции

В турецкой провинции Трабзон, на берегу Черного моря 70 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Турция - подозрение на сибирскую язву в уезде Акчаабат (провинция Трабзон), 70 чел. госпитализированы после употребления в пищу зараженной говядины", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Провинция Трабзон расположена в северо-восточной части Турции. Чаще всего туристы едут сюда ради экскурсионного или бюджетного отдыха у моря.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТРАБЗОН, ЗАБОЛЕВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]