Российским военным ограничивают доступ к соцсетям - СМИ

Министерство обороны России распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине, солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и других аналогичных ресурсов, сообщает во вторник газета "Известия".

Военным также рекомендовано "не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию", говорится в публикации.

Пока правила поведения в Сети носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными, сообщает газета.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Для удобства восприятия они выполнены в виде памятки, а также наглядных пособий-плакатов.

По данным газеты, которая ссылается на ведомственный документ, имеющийся в распоряжении редакции, советы касаются сохранения секретной информации и безопасного поведения военнослужащих в соцсетях. Солдат и офицеров извещают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной. Авторы документа напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "привести к срыву боевой задачи". Военным рекомендуют просить своих родственников и близких не распространять информацию об их служебной деятельности.

Сообщается также, что Минобороны готовит поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих". Сейчас они проходят стадию согласования в силовых министерствах. Поправки запрещают солдатам и офицерам раскрывать в Сети свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности - как своей, так и сослуживцев. Провинившийся военнослужащий может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности.

Солдатам, офицерам и сотрудникам ведомства напоминают, что попавшие в интернет фотографии, видеозаписи, заметки и комментарии невозможно удалить. Также призывают не забывать, что публикации, разжигающие межнациональную или межрелигиозную рознь, способны нанести "существенный репутационный вред Вооруженным силам", а их автор может понести административную, дисциплинарную или уголовную ответственность. Военным советуют сделать свои аккаунты в социальных сетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых пользователей. В памятке уделено внимание технической стороне интернет-безопасности. Советуют регулярно обновлять приложения и не устанавливать подозрительные программы. Военнослужащим рекомендуют для каждого сайта или интернет-сервиса придумывать уникальный пароль. Используемое для этого сочетание символов должно быть длинным и сложным.

Советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко рассказал "Известиям", что подобная инструкция в первую очередь нужна для солдат - чтобы они не попадали в неприятные ситуации.

"Армия - это особая структура, где важна секретность, - рассказал Герман Клименко. - Мы знаем историю, как с помощью тех или иных сервисов выяснили, где ходят караулы американской армии. Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях".