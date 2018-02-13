МВД Афганистана за полгода направило в генпрокуратуру дела 90 офицеров и четырех генералов

МВД Афганистана заявило, что за полгода были переданы в генеральную прокуратуру дела 158 военных чиновников, включая четырех генералов, обвиняемых в коррупции, сообщили во вторник местные СМИ.
"Министерство внутренних дел за последние шесть месяцев рассмотрело более 540 дел, из которых 158 из них направлены в генеральную прокуратуру, среди них четыре генерала, 90 офицеров", - цитирует Ariana News начальника следственного управления МВД Зия Кохэстани.
По словам З.Кохэстани, высшие должностные лица МВД обвинены в растрате, злоупотреблении властью.
Накануне вечером телеканал Mitra со ссылкой на источник в МВД Афганистана сообщил о задержании в Кабуле начальника управления по борьбе с тяжкими преступлениями МВД Абдул Гаюра Андараби. Сообщалось, что он был задержан вместе с несколькими высокопоставленными сослуживцами.
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