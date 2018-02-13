На выборах президента России в Киргизии откроют шесть избирательных участков

Шесть избирательных участков будут образованы на территории Киргизии для проведения назначенных на 18 марта выборов президента России, сообщили во вторник "Интерфаксу" в посольстве РФ в Бишкеке.
По словам собеседника агентства, участки для голосования откроются при посольстве в Бишкеке, при генеральном консульстве России в Оше (юг Киргизии), при авиационной базе РФ, расположенной в городе Кант (Чуйская область, север Киргизии), и при Центре Военно-морского флота РФ на Иссык-Куле.
"По одному избирательному участку будут образованы в городах Кара-Балта (Чуйская область) и Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область)", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что принять участие в выборах могут граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие на территории Киргизии, участки для голосования будут открыты с 8:00 (6:00) до 20:00 (18:00).
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