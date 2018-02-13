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СНГ 13.02.2018 11:14

На выборах президента России в Киргизии откроют шесть избирательных участков

Шесть избирательных участков будут образованы на территории Киргизии для проведения назначенных на 18 марта выборов президента России, сообщили во вторник "Интерфаксу" в посольстве РФ в Бишкеке.

По словам собеседника агентства, участки для голосования откроются при посольстве в Бишкеке, при генеральном консульстве России в Оше (юг Киргизии), при авиационной базе РФ, расположенной в городе Кант (Чуйская область, север Киргизии), и при Центре Военно-морского флота РФ на Иссык-Куле.

"По одному избирательному участку будут образованы в городах Кара-Балта (Чуйская область) и Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область)", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что принять участие в выборах могут граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие на территории Киргизии, участки для голосования будут открыты с 8:00 (6:00) до 20:00 (18:00).

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]