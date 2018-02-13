Израиль выступает за сотрудничество с Россией и Египтом в борьбе с терроризмом на Синае

Израиль видит потенциал трехстороннего сотрудничества с Египтом и Россией в борьбе с терроризмом на Синае, заявил посол Израиля в России Гарри Корен в интервью "Интерфаксу".
"Напомню о довольно известном печальном факте - теракте против российского самолета на Синае два года назад. Поэтому тут есть общий интерес для нас, для египтян, для Российской Федерации (тем паче, что у Москвы и Каира есть желание возобновить авиарейсы в Египет). Этот треугольник - тоже потенциальная сфера сотрудничества, потому что мы успешно сотрудничаем с египтянами в борьбе с терроризмом на Синае, а Россия в этом тоже заинтересована", - сказал израильский посол.
"Мы озабочены тем, что после поражений в Сирии часть боевиков передислоцировалась в Северный Синай, а это уже, что называется, у нас "под боком". Синай граничит с Израилем и сектором Газа, это существенная проблема и для египтян, которые проводят там сейчас очередную спецоперацию", - подчеркнул посол.
Отвечая на вопрос, насколько удовлетворены в Израиле сотрудничеством спецслужб двух стран, в том числе в области борьбы с международным терроризмом, посол сказал: "И российская сторона знает, и мы знаем, что в Сирии борьба с ИГИЛ далеко не закончена. Как известно, там есть примкнувшие к местным террористам граждане России, Средней Азии и других стран - это является сегодня проблемой не только для Москвы, Иерусалима, а для Европы и для всего мира. Эта тема остается важной для всех".
"Не могу раскрывать детали наших переговоров и контактов спецслужб, но подтверждаю, что данная тематика обсуждается между нами - и по рабочим каналам разведслужб, и на таких принципиальных стратегических консультациях, как во время визита г-на Патрушева", - сказал Г.Корен.
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