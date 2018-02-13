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Регион 13.02.2018 12:01

Правовой процесс в отношении Саакашвили должен строго соблюдаться - посол США в Тбилиси

Вашингтон внимательно следит за событиями вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выдворенного с Украины в Польшу, заявил во вторник журналистам посол США в Тбилиси Ян Келли.

"Мы внимательно следим за происходящими событиями вокруг Саакашвили. Очень важно, чтобы в строгости соблюдался правовой процесс не только в отношении бывшего президента, но в отношении всех граждан. Чтобы ответить на вопрос, какое влияние может оказать это событие на политический процесс в Грузии, скажу, что нашим приоритетом остается сильная и стабильная Грузия", - сказал посол.

По его словам, Грузия должна направить все ресурсы на процветание своего народа и "как независимое государство принимать независимые решения".

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]