Правовой процесс в отношении Саакашвили должен строго соблюдаться - посол США в Тбилиси

Вашингтон внимательно следит за событиями вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выдворенного с Украины в Польшу, заявил во вторник журналистам посол США в Тбилиси Ян Келли.

"Мы внимательно следим за происходящими событиями вокруг Саакашвили. Очень важно, чтобы в строгости соблюдался правовой процесс не только в отношении бывшего президента, но в отношении всех граждан. Чтобы ответить на вопрос, какое влияние может оказать это событие на политический процесс в Грузии, скажу, что нашим приоритетом остается сильная и стабильная Грузия", - сказал посол.

По его словам, Грузия должна направить все ресурсы на процветание своего народа и "как независимое государство принимать независимые решения".