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Дальнее зарубежье 13.02.2018 11:32

Тиллерсон на встрече с союзниками по борьбе с ИГ укажет на необходимость сосредоточиться на полной победе над террористами

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует указать союзникам на необходимость сосредоточиться на полной победе над ИГ, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Такое мнение Р.Тиллерсон выскажет в ходе министерской встречи глобальной коалиции по борьбе с ИГ в Кувейте на фоне опасений, что союзники США перестали обращать внимание на основную цель - борьбу с ИГ, пишет агентство.

Среди факторов, отвлекающих внимание от борьбы с террористической группировкой, агентство называет операцию Турции против курдов в сирийском Африне и новый виток гражданской войны в Сирии.

По словам высокопоставленных источников агентства, основным посылом Р.Тиллерсона на встрече станет то, что "необходимо не сводить глаз с цели", а цель - это "несокрушимая победа над ИГ".

Госдеп отмечает, что Р.Тиллерсон возглавит делегацию США на встрече в Кувейте.

"Госсекретарь и его коллеги обсудят, как глобальная коалиция может обеспечить полное поражение ИГ в Ираке и Сирии, сконцентрировав внимание на том, чтобы помешать глобальным амбициям ИГ", - говорится в сообщении Госдепартамента.

В регионе Р.Тиллерсон посетит не только Кувейт. В понедельник он уже побывал в Каире, также он направится в Амман, Бейрут и Анкару.

В Турцию госсекретарь США направится на фоне роста напряженности отношений между странами, отмечает АП. Накануне визита Р.Тиллерсона глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения Анкары и Вашингтона находятся на критическом уровне, и отношения необходимо улучшать, либо они "полностью будут разрушены".

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Тэги: США, ПРИЗЫВ, БОРЬБА, ИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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