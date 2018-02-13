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Регион 13.02.2018 12:37

Грузия соответствует стандартам НАТО по военному бюджету и затратам на оружие - Минобороны

Глава грузинского Министерства обороны Леван Изория заявляет, что республика выполнила требования НАТО по объему оборонного бюджета и перевыполняет стандарты по расходам на вооружение.

"Оборонный бюджет должен составлять 2% от ВВП страны, что мы удовлетворяем и, более того, на вооружение НАТО требует, чтобы расходы составляли 20% от этого бюджета, что мы превышаем", - сказал министр журналистам во вторник перед началом заседания парламентского комитета по обороне и безопасности, где он должен выступить с ежегодным докладом.

При этом Л.Изория, говоря о расходах на вооружение, напомнил о приобретении Грузией американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" и французских средств ПВО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, НАТО, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]