Грузия соответствует стандартам НАТО по военному бюджету и затратам на оружие - Минобороны

Глава грузинского Министерства обороны Леван Изория заявляет, что республика выполнила требования НАТО по объему оборонного бюджета и перевыполняет стандарты по расходам на вооружение.

"Оборонный бюджет должен составлять 2% от ВВП страны, что мы удовлетворяем и, более того, на вооружение НАТО требует, чтобы расходы составляли 20% от этого бюджета, что мы превышаем", - сказал министр журналистам во вторник перед началом заседания парламентского комитета по обороне и безопасности, где он должен выступить с ежегодным докладом.

При этом Л.Изория, говоря о расходах на вооружение, напомнил о приобретении Грузией американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" и французских средств ПВО.