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Дальнее зарубежье 13.02.2018 12:58

Афганистан проводит переговоры с талибами, несмотря на их атаки - агентство

Глава афганской разведки Масум Станекзай и глава управления национальной безопасности Афганистана Мухаммед Ханиф Атмар, несмотря на обострение обстановки в стране, продолжают вести переговоры с представителями радикального движения "Талибан", сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, переговоры М.Станекзай и М.Ханиф Атмар проводят порознь - каждый по своим каналам. Однако, по словам собеседников АП, основная проблема и заключается в том, что они не согласовывают свои действия друг с другом, а также с Высшим советом мира Афганистана, созданным правительством как раз для ведения мирных переговоров с талибами.

Со своей стороны, член Высшего совета мира Афганистана Хаким Муджахид подтвердил, что М.Станекзай поддерживает регулярные контакты с одним из ключевых лиц "Талибана" в переговорном процессе - своим однофамильцем муллой Аббасом Станекзаем.

По словам вице-президента азиатского направления в Институте мира США Эндрю Уайлдера, многие представители афганских властей так или иначе поддерживают контакты с талибами.

"Но эти действия не координируются для того, чтобы добиться ясных и определенных целей", - подчеркнул Э.Уайлдер.

Согласно мнению Х.Муджахида, реакция талибов на жесткие комментарии президента США Дональда Трампа относительно нежелания Вашингтона вести переговоры с "Талибаном" будет нехорошей.

"Язык власти, язык угроз не убедит афганцев подчиниться", - полагает он.

Ожидается, что позднее в феврале представители десятков стран проведут встречу в афганской столице, получившую название "кабульский процесс". Ее цель - поиск решения афганского конфликта. Первый раунд переговоров в этом формате состоялся в июне прошлого года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]