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Дальнее зарубежье 13.02.2018 11:45

ВС Турции сообщили о нейтрализации более 1,4 тыс. террористов и курдских ополченцев в сирийском Африне

В ходе операции в сирийском Африне турецкие военные нейтрализовали за последние сутки 70 курдских ополченцев и террористов ИГ , сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на генштаб ВС Турции.

При этом не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен.

Таким образом, с начала операции в Африне по состоянию на 13 февраля турецкие военнослужащие нейтрализовали уже 1439 террористов и курдских бойцов.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]