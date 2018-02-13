ВС Турции сообщили о нейтрализации более 1,4 тыс. террористов и курдских ополченцев в сирийском Африне

В ходе операции в сирийском Африне турецкие военные нейтрализовали за последние сутки 70 курдских ополченцев и террористов ИГ , сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на генштаб ВС Турции.

При этом не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен.

Таким образом, с начала операции в Африне по состоянию на 13 февраля турецкие военнослужащие нейтрализовали уже 1439 террористов и курдских бойцов.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.