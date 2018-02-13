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СНГ 13.02.2018 13:10

Расследование дел против Саакашвили продолжится, заявляют в украинской прокуратуре

Расследование уголовных производств в отношении лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, открытых на в Украине, будет продолжено после его выдворения в Польшу, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Уголовные производства не закрываются, они будут расследоваться дальше", - сказала Л.Сарган во вторник агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, у Генпрокуратуры есть механизмы, как "расследовать, собирать доказательства и обеспечить право Саакашвили на защиту через международную помощь".

М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и выдворен в Польшу.

В декабре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине, и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко.

В конце января 2018 года Ю.Луценко подтвердил информацию об установлении экспертизой подлинности голосов на обнародованных ранее записях переговоров М.Саакашвили с С.Курченко.

Экс-президент Грузии подозревается в покушении на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ДЕЛА, РАССЛЕДОВАНИЕ


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