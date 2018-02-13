Налоговая политика в Азербайджане будет стимулирующей – глава Минналогов

Основной задачей текущих реформ в налоговой системе Азербайджана является обеспечение ее прозрачности и стимулирующей роли, заявил министр налогов Микаил Джаббаров.
"Наша основная задача заключается в обеспечении прозрачности в налоговой системе. В настоящее время мы работаем над устранением проблем, имеющихся при проверках в частном секторе", - сказал М.Джаббаров во вторник, выступая на конференции "Налоги. Прозрачность. Развитие".
По его словам, Минналогов также проводит изменения в кадровой политике и в этом направлении предприняты определенные шаги.
М.Джаббаров добавил, что будет проводить стимулирующую налоговую политику, направленную также на увеличение налогооблагаемой базы.
Министр также отметил, что налоговые органы не должны ждать совершения ошибки налогоплательщиком, "а должны его предупредить".
Б.Рустамбеков
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