Грузия и США рассматривают вопрос задействования флота в ежегодных военных учениях Agile Spirit

К многонациональным военным учениям Agile Spirit, которые ежегодно проводятся в Грузии совместно с США, может быть добавлен морской компонент, заявил во вторник на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности министр обороны Грузии Леван Изория.
По его словам, эту тему он обсудил в ходе последнего визита в США со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.
Также министр отметил, что в 2017 году по сравнению с предыдущими годами значительно была увеличена численность военнослужащих и техники, которые приняли участие в многонациональных учениях Agile Spirit и "Достойный партнер" (Noble Partner).
"Эта тенденция продолжится и в будущем", - заявил Л.Изория.
В сентябре 2017 году организованные Минобороны Грузии и корпусом морской пехоты США многонациональные учения Agile Spirit прошли с участием более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.
Целью этих ежегодных учений в Минобороны Грузии назвали сближение со стандартами НАТО, готовность к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, а также отладку взаимодействия с США и странами-партнерами.
В учениях, которые проходили на полигоне Орфоло на юге Грузии, была задействована военная техника США, включая танки M1 Abrams и бронетранспортеры LAV.
Летом 2017 года в Грузии также прошли учения Noble Partner, в которых были задействованы американские танки М1А2 Abrams и БМП M2 Bradley.
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