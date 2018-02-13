Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0919 RUR   0.0294 GBR   2.3544 TRY   0.4478

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Фев 16 Фев

Регион 13.02.2018 13:25

Грузия и США рассматривают вопрос задействования флота в ежегодных военных учениях Agile Spirit

К многонациональным военным учениям Agile Spirit, которые ежегодно проводятся в Грузии совместно с США, может быть добавлен морской компонент, заявил во вторник на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности министр обороны Грузии Леван Изория.

По его словам, эту тему он обсудил в ходе последнего визита в США со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

Также министр отметил, что в 2017 году по сравнению с предыдущими годами значительно была увеличена численность военнослужащих и техники, которые приняли участие в многонациональных учениях Agile Spirit и "Достойный партнер" (Noble Partner).

"Эта тенденция продолжится и в будущем", - заявил Л.Изория.

В сентябре 2017 году организованные Минобороны Грузии и корпусом морской пехоты США многонациональные учения Agile Spirit прошли с участием более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.

Целью этих ежегодных учений в Минобороны Грузии назвали сближение со стандартами НАТО, готовность к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, а также отладку взаимодействия с США и странами-партнерами.

В учениях, которые проходили на полигоне Орфоло на юге Грузии, была задействована военная техника США, включая танки M1 Abrams и бронетранспортеры LAV.

Летом 2017 года в Грузии также прошли учения Noble Partner, в которых были задействованы американские танки М1А2 Abrams и БМП M2 Bradley.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, УЧЕНИЯ, ФЛОТ


Похожие новости


Правовой процесс в отношении Саакашвили должен строго соблюдаться - посол США в Тбилиси США ждут от Украины справедливого процесса над Саакашвили - посол Госдеп США не возражает против поставки Грузии ПТРК "Джавелин" на $75 млн - СМИ Посол США в Тбилиси не против членства Грузии в НАТО, но для достижения этого результата нужен консенсус всех стран-участниц альянса Грузия и США планируют увеличить масштабы совместных военных учений с участием стран НАТО и партнеров Мэттис заверил главу Минобороны Грузии в поддержке Тбилиси со стороны Вашингтона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]