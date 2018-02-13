Россияне строже, чем четверть века назад, осуждают измены и гомосексуальные отношения - опрос

Две трети россиян (64%) всегда или почти всегда осуждают супружеские измены, причем женщины (69%) критикуют измены чаще мужчин (57%), сообщает ВЦИОМ.
Каждый десятый (12%), напротив, относится к этому абсолютно лояльно (9% в 1991 году), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 13-14 января среди 2000 респондентов.
В 1991 году измены осуждали в целом 67%, однако резких критиков было заметно меньше - 35% говорили, что адюльтер это "всегда предосудительно", сейчас - 52%.
С предубеждением большинство респондентов относится к однополым связям: 79% осуждают их категорически или в большинстве случаев (в 1991 году - 71%), 15% - чаще всего нет (в том числе 9% в принципе не видят ничего предосудительного).
В ситуации, когда к аборту женщину вынуждают материальные трудности, большинство граждан проявляет лояльность: 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% - в принципе не осуждают. Между тем, 17% осуждают подобное всегда, 9% - почти всегда.
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