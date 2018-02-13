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СНГ 13.02.2018 13:47

Россияне строже, чем четверть века назад, осуждают измены и гомосексуальные отношения - опрос

Две трети россиян (64%) всегда или почти всегда осуждают супружеские измены, причем женщины (69%) критикуют измены чаще мужчин (57%), сообщает ВЦИОМ.

Каждый десятый (12%), напротив, относится к этому абсолютно лояльно (9% в 1991 году), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 13-14 января среди 2000 респондентов.

В 1991 году измены осуждали в целом 67%, однако резких критиков было заметно меньше - 35% говорили, что адюльтер это "всегда предосудительно", сейчас - 52%.

С предубеждением большинство респондентов относится к однополым связям: 79% осуждают их категорически или в большинстве случаев (в 1991 году - 71%), 15% - чаще всего нет (в том числе 9% в принципе не видят ничего предосудительного).

В ситуации, когда к аборту женщину вынуждают материальные трудности, большинство граждан проявляет лояльность: 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% - в принципе не осуждают. Между тем, 17% осуждают подобное всегда, 9% - почти всегда.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НРАВСТВЕННОСТЬ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]