Россияне строже, чем четверть века назад, осуждают измены и гомосексуальные отношения - опрос

Две трети россиян (64%) всегда или почти всегда осуждают супружеские измены, причем женщины (69%) критикуют измены чаще мужчин (57%), сообщает ВЦИОМ.

Каждый десятый (12%), напротив, относится к этому абсолютно лояльно (9% в 1991 году), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 13-14 января среди 2000 респондентов.

В 1991 году измены осуждали в целом 67%, однако резких критиков было заметно меньше - 35% говорили, что адюльтер это "всегда предосудительно", сейчас - 52%.

С предубеждением большинство респондентов относится к однополым связям: 79% осуждают их категорически или в большинстве случаев (в 1991 году - 71%), 15% - чаще всего нет (в том числе 9% в принципе не видят ничего предосудительного).

В ситуации, когда к аборту женщину вынуждают материальные трудности, большинство граждан проявляет лояльность: 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% - в принципе не осуждают. Между тем, 17% осуждают подобное всегда, 9% - почти всегда.