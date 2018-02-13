General Motors закроет завод в Южной Корее в мае

Американский автопроизводитель General Motors закроет завод в Южной Корее.
Как объявила во вторник GM Korea, расположенное в прибрежном городе Кунсан предприятие прекратит работу в мае. Расходы компании составят $850 млн. Данное решение затронет около 2 тыс. работников.
На предприятии производилось всего около 7% из 520 тыс. автомобилей, которые GM Korea выпустила в 2017 году. У компании есть еще три автомобильных завода в стране, а также несколько предприятий, выпускающих двигатели, и инженерные центры.
Это еще один шаг в рамках глобальной и масштабной программы главного исполнительного директора GM Мэри Барра по оптимизации и уменьшению размеров компании, которая закрывала, сократила или продала неприбыльный бизнес в Индии, России, странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии, отмечает Dow Jones. Американский автопроизводитель становится все более зависимым от китайского рынка, где он продает больше машин, чем в какой-либо другой стране.
GM, когда-то доминировавшая на глобальном авторынке, стала существенно меньше под управлением М.Барра и теперь занимает четвертое место после Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. и альянса Nissan Motor Co. и Renault SA по объему продаж машин.
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