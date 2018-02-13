Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0919 RUR   0.0294 GBR   2.3544 TRY   0.4478

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Фев 16 Фев

Дальнее зарубежье 13.02.2018 14:01

General Motors закроет завод в Южной Корее в мае

Американский автопроизводитель General Motors закроет завод в Южной Корее.

Как объявила во вторник GM Korea, расположенное в прибрежном городе Кунсан предприятие прекратит работу в мае. Расходы компании составят $850 млн. Данное решение затронет около 2 тыс. работников.

На предприятии производилось всего около 7% из 520 тыс. автомобилей, которые GM Korea выпустила в 2017 году. У компании есть еще три автомобильных завода в стране, а также несколько предприятий, выпускающих двигатели, и инженерные центры.

Это еще один шаг в рамках глобальной и масштабной программы главного исполнительного директора GM Мэри Барра по оптимизации и уменьшению размеров компании, которая закрывала, сократила или продала неприбыльный бизнес в Индии, России, странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии, отмечает Dow Jones. Американский автопроизводитель становится все более зависимым от китайского рынка, где он продает больше машин, чем в какой-либо другой стране.

GM, когда-то доминировавшая на глобальном авторынке, стала существенно меньше под управлением М.Барра и теперь занимает четвертое место после Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. и альянса Nissan Motor Co. и Renault SA по объему продаж машин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, GM, ЗАВОД, ЗАКРЫТИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]