General Motors закроет завод в Южной Корее в мае

Американский автопроизводитель General Motors закроет завод в Южной Корее.

Как объявила во вторник GM Korea, расположенное в прибрежном городе Кунсан предприятие прекратит работу в мае. Расходы компании составят $850 млн. Данное решение затронет около 2 тыс. работников.

На предприятии производилось всего около 7% из 520 тыс. автомобилей, которые GM Korea выпустила в 2017 году. У компании есть еще три автомобильных завода в стране, а также несколько предприятий, выпускающих двигатели, и инженерные центры.

Это еще один шаг в рамках глобальной и масштабной программы главного исполнительного директора GM Мэри Барра по оптимизации и уменьшению размеров компании, которая закрывала, сократила или продала неприбыльный бизнес в Индии, России, странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии, отмечает Dow Jones. Американский автопроизводитель становится все более зависимым от китайского рынка, где он продает больше машин, чем в какой-либо другой стране.

GM, когда-то доминировавшая на глобальном авторынке, стала существенно меньше под управлением М.Барра и теперь занимает четвертое место после Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. и альянса Nissan Motor Co. и Renault SA по объему продаж машин.