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Внутренняя политика 13.02.2018 12:22

Парламент Азербайджана продлил срок полномочий Рзаева в качества судьи Верховного суда

Милли Меджлис (парламент) на заседании во вторник продлил полномочия Рамиза Рзаева в качестве судьи Верховного суда Азербайджана, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

«25 февраля истекает срок полномочий Р.Рзаева в качестве судьи Верховного суда Азербайджана. Поэтому предлагается продлить его полномочия», - заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному устройству Али Гусейнли.

Кроме этого, Милли Меджлис утвердил Гасыма Алиева судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики. Ранее Г.Алиев занимал должность председателя Военного суда Нахчыванской АР.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, СУДЬИ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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