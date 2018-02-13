Парламент Азербайджана продлил срок полномочий Рзаева в качества судьи Верховного суда

Милли Меджлис (парламент) на заседании во вторник продлил полномочия Рамиза Рзаева в качестве судьи Верховного суда Азербайджана, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
«25 февраля истекает срок полномочий Р.Рзаева в качестве судьи Верховного суда Азербайджана. Поэтому предлагается продлить его полномочия», - заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному устройству Али Гусейнли.
Кроме этого, Милли Меджлис утвердил Гасыма Алиева судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики. Ранее Г.Алиев занимал должность председателя Военного суда Нахчыванской АР.
Ф.Исазаде
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