Налоговое бремя для малого бизнеса в Азербайджане является высоким и нуждается в пересмотре – глава AmCham

Президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), управляющий партнер Deloitte в республике Нуран Керимов считает необходимым облегчение налогового бремени для малого бизнеса.
"Фискальное налоговое бремя нуждается в пересмотре. Сегодня налоговое бремя для малого бизнеса велико и требует пересмотра", - сказал Н.Керимов во вторник, выступая на конференции "Налоги. Прозрачность. Развитие".
По его словам, в Азербайджане есть необходимость для применения в будущем декларирования доходов для граждан.
Н.Керимов также предложил усовершенствовать налоговое администрирование в Азербайджане с целью усиления прав налогоплательщиков.
Б.Рустамбеков
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