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Бизнес и законодательство 13.02.2018 12:39

Налоговое бремя для малого бизнеса в Азербайджане является высоким и нуждается в пересмотре – глава AmCham

Президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), управляющий партнер Deloitte в республике Нуран Керимов считает необходимым облегчение налогового бремени для малого бизнеса.

"Фискальное налоговое бремя нуждается в пересмотре. Сегодня налоговое бремя для малого бизнеса велико и требует пересмотра", - сказал Н.Керимов во вторник, выступая на конференции "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, в Азербайджане есть необходимость для применения в будущем декларирования доходов для граждан.

Н.Керимов также предложил усовершенствовать налоговое администрирование в Азербайджане с целью усиления прав налогоплательщиков.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАЛОГИ, БРЕМЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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