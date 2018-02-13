Налоговое бремя для малого бизнеса в Азербайджане является высоким и нуждается в пересмотре – глава AmCham

Президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), управляющий партнер Deloitte в республике Нуран Керимов считает необходимым облегчение налогового бремени для малого бизнеса.

"Фискальное налоговое бремя нуждается в пересмотре. Сегодня налоговое бремя для малого бизнеса велико и требует пересмотра", - сказал Н.Керимов во вторник, выступая на конференции "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, в Азербайджане есть необходимость для применения в будущем декларирования доходов для граждан.

Н.Керимов также предложил усовершенствовать налоговое администрирование в Азербайджане с целью усиления прав налогоплательщиков.

Б.Рустамбеков