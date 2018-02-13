Суд Южной Кореи приговорил подругу экс-президента страны Чхве Сун Силь к 20 годам тюрьмы

Суд Сеула признал виновной во взяточничестве Чхве Сун Силь, являвшуюся близкой подругой бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, приговорив ее к 20 годам лишения свободы, передает во вторник агентство "Ренхап".

Так, суд признал вину Чхве Сун Силь во взяточничестве, вымогательстве и превышении своих полномочий, также обязав ее выплатить штраф в размере $16,6 млн.

Изначально южнокорейская прокуратура требовала приговорить ее к 25 годам лишения свободы, а также назначить ей выплату $116 млн в качестве штрафа.

Помимо этого, суд приговорил к 2,5 годам тюремного заключения председателя совета директоров конгломерата Lotte Group Син Дон Бина за дачу взятки Чхве Сун Силь.

С Чхве Сун Силь связан крупный коррупционный скандал в Южной Корее. Она была арестована в ноябре 2016 года, ей предъявили обвинения по 18 пунктам уголовного законодательства. Следствие в отношении подруги экс-президента страны длилось больше года.

В соответствии с позицией следствия Чхве Сун Силь, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения. В результате Пак Кын Хе отстранили с президентского поста и арестовали в марте 2017 года по обвинению в коррупции.