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Дальнее зарубежье 13.02.2018 12:47

В Содружестве наций тайно обсуждают возможных преемников Елизаветы II на посту главы объединения - СМИ

В Содружестве наций начали тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения, сообщает во вторник Би-би-си со ссылкой на источники.

Отмечается, что вопрос является довольно сложным, поскольку роль главы Содружества наций не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы. При смене монарха на британском престоле лидеры стран-членов Содружества стран должны будут принять решение о назначении нового главы.

По информации Би-би-си, в Содружестве наций уже создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с управлением объединением, а также его возможными действиями после смерти Елизаветы II, которой в апреле исполнится 92 года.

Ожидается, что спецгруппа представит свои наработки в апреле на встрече глав стран-участниц Содружества наций в Лондоне.

Содружество наций - это добровольное объединение государства. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 52 государства, в том числе Австралия и Канада.

Монарх Великобритании традиционно возглавляет Содружество наций. Однако пост главы объединения не является титулом, и глава Содружества не выполняет никакие формальные функции.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СОДРУЖЕСТВО, ГЛАВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]