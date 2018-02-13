В Содружестве наций тайно обсуждают возможных преемников Елизаветы II на посту главы объединения - СМИ

В Содружестве наций начали тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения, сообщает во вторник Би-би-си со ссылкой на источники.

Отмечается, что вопрос является довольно сложным, поскольку роль главы Содружества наций не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы. При смене монарха на британском престоле лидеры стран-членов Содружества стран должны будут принять решение о назначении нового главы.

По информации Би-би-си, в Содружестве наций уже создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с управлением объединением, а также его возможными действиями после смерти Елизаветы II, которой в апреле исполнится 92 года.

Ожидается, что спецгруппа представит свои наработки в апреле на встрече глав стран-участниц Содружества наций в Лондоне.

Содружество наций - это добровольное объединение государства. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 52 государства, в том числе Австралия и Канада.

Монарх Великобритании традиционно возглавляет Содружество наций. Однако пост главы объединения не является титулом, и глава Содружества не выполняет никакие формальные функции.