В Содружестве наций тайно обсуждают возможных преемников Елизаветы II на посту главы объединения - СМИ

В Содружестве наций начали тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения, сообщает во вторник Би-би-си со ссылкой на источники.
Отмечается, что вопрос является довольно сложным, поскольку роль главы Содружества наций не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы. При смене монарха на британском престоле лидеры стран-членов Содружества стран должны будут принять решение о назначении нового главы.
По информации Би-би-си, в Содружестве наций уже создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с управлением объединением, а также его возможными действиями после смерти Елизаветы II, которой в апреле исполнится 92 года.
Ожидается, что спецгруппа представит свои наработки в апреле на встрече глав стран-участниц Содружества наций в Лондоне.
Содружество наций - это добровольное объединение государства. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 52 государства, в том числе Австралия и Канада.
Монарх Великобритании традиционно возглавляет Содружество наций. Однако пост главы объединения не является титулом, и глава Содружества не выполняет никакие формальные функции.
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