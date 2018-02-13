Минналогов при проведении налоговых проверок приоритет будет отдавать качеству

Министерство налогов Азербайджана при проведении налоговых проверок будет ориентироваться на повышение их эффективности, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

"Мы будем сокращать число налоговых проверок, в том числе и бизнес-структур. Мы должны повышать качество налоговых проверок", - сказал М.Джаббаров во вторник, выступая на конференции "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, Минналогов будет применять санкции в отношении налогоплательщиков, нарушающих законодательство. "Закон един для всех. Вне зависимости от того, крупная или небольшая компания, все должны соблюдать налоговое законодательство. Мы будем справедливыми", - отметил он.

Министр добавил, что ведомство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс.

Б.Рустамбеков