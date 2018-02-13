Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0919 RUR   0.0294 GBR   2.3544 TRY   0.4478

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Фев 16 Фев

Бизнес и законодательство 13.02.2018 12:47

Минналогов при проведении налоговых проверок приоритет будет отдавать качеству

Министерство налогов Азербайджана при проведении налоговых проверок будет ориентироваться на повышение их эффективности, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

"Мы будем сокращать число налоговых проверок, в том числе и бизнес-структур. Мы должны повышать качество налоговых проверок", - сказал М.Джаббаров во вторник, выступая на конференции "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, Минналогов будет применять санкции в отношении налогоплательщиков, нарушающих законодательство. "Закон един для всех. Вне зависимости от того, крупная или небольшая компания, все должны соблюдать налоговое законодательство. Мы будем справедливыми", - отметил он.

Министр добавил, что ведомство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИННАЛОГОВ, ПРОВЕРКИ, ПОДХОД


Похожие новости


Налоговые органы Азербайджана за 5 месяцев 2016г сократили число проведенных выездных проверок на 47% Минналогов Азербайджана в январе-октябре провело около 10 тыс. выездных проверок Минналогов Азербайджана сведет до минимума проверки в малых и средних предприятиях Минналогов Азербайджана увеличило в 2014г выездные проверки на 21% Минналогов Азербайджана сократило в 2013г количество выездных проверок на 15%, эффективность проверок увеличилась на 18% Минналогов Азербайджана сократило в 2013г количество выездных проверок на 14,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]