Аэропорт Лондон-Сити возобновил работу после двухдневного закрытия из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны

Аэропорт Лондон-Сити, закрытый после обнаружения в непосредственной близости от него авиабомбы времен Второй мировой войны, возобновил работу во вторник, сообщает Би-би-си.
Аэропорт был закрыт в воскресенье после того, как в Темзе, рядом с аэропортом, была найдена бомба времен Второй мировой войны.
В течение двух дней все вылеты и прилеты были отменены, что вынудило более 16 тыс. пассажиров скорректировать свои планы. Кроме того, в качестве меры предосторожности были эвакуированы жители домов, расположенных в непосредственной близости от аэропорта.
Район вокруг аэропорта был оцеплен в течение двух дней, сотрудники служб безопасности проводили специальную операцию, в результате которой удалось вывезти 500-килограммовый снаряд из опасной зоны.
Ожидается, что в скором времени саперы осуществят контролируемый взрыв изъятой бомбы на полигоне в районе английского города Шоберинесс.
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