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Дальнее зарубежье 13.02.2018 13:13

Аэропорт Лондон-Сити возобновил работу после двухдневного закрытия из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны

Аэропорт Лондон-Сити, закрытый после обнаружения в непосредственной близости от него авиабомбы времен Второй мировой войны, возобновил работу во вторник, сообщает Би-би-си.

Аэропорт был закрыт в воскресенье после того, как в Темзе, рядом с аэропортом, была найдена бомба времен Второй мировой войны.

В течение двух дней все вылеты и прилеты были отменены, что вынудило более 16 тыс. пассажиров скорректировать свои планы. Кроме того, в качестве меры предосторожности были эвакуированы жители домов, расположенных в непосредственной близости от аэропорта.

Район вокруг аэропорта был оцеплен в течение двух дней, сотрудники служб безопасности проводили специальную операцию, в результате которой удалось вывезти 500-килограммовый снаряд из опасной зоны.

Ожидается, что в скором времени саперы осуществят контролируемый взрыв изъятой бомбы на полигоне в районе английского города Шоберинесс.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, РАБОТА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]