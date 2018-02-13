Инвестиции BP и ее партнеров в экономику Азербайджана превысили $69 млрд

Инвестиции компании BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане превысили $69 млрд., сообщил во вторник вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

«За 25 лет деятельности компании BP в Азербайджане в рамках проектов, в которых BP является оператором, в экономику страны инвестировано свыше $69 млрд» - заявил Б.Асланбейли на конференции в Баку на тему «Налоги. Прозрачность. Развитие».

По его словам, за этот период только в рамках проекта разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) добыто 3,3 млрд баррелей нефти.

Он также отметил, что в рамках проекта разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» добыто 89 млрд кубометров газа и 176 млн. баррелей конденсата.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку в 1996 году. Участниками проекта являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа на месторождении Шах-Дениз осуществляется в рамках "Стадии-1" стоимостью в $4,1 млрд. Объем добычи в рамках "Стадии-1" составляет около 10 млрд кубометров в год. Добыча газа по "Стадии-2" запланирована на 2018 год. Годовой объем добычи составит 16 млрд кубометров газа. Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,9 млрд.

Б.Рустамбеков