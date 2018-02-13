Азербайджану будет сложно перейти на свободно плавающий курс маната - SIR

Аналитики Sberbank Investment Research (SIR) считают сложным реализовать режим свободно плавающего курса маната в Азербайджане.
"Согласно официальной информации, в Азербайджане действует режим таргетирования денежной массы. Однако, Центральный банк также дает прогноз инфляции (в 2018 году она ожидается в диапазоне 6-8%). В начале 2017 года регулятор перешел на плавающий курс маната, но большую часть прошлого года азербайджанская валюта фактически оставалась привязанной к доллару. Глава ЦБА подтвердил, что регулятор постепенно перейдет к свободно плавающему курсу маната, но этот процесс будет довольно медленным", - отмечается в аналитическом обзоре «Долговые рынки сегодня», подготовленном Sberbank Investment Research.
Вместе с тем, аналитики компании считают, что внедрить свободно плавающий курс маната в Азербайджане будет сложно. "Ввиду низкой ликвидности и доминирующих позиций государства на валютном рынке, реализовать режим свободно плавающего курса маната, как мы полагаем, будет сложно", - подчеркивается в обзоре.
А.Азизов
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