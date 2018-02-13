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ТЭК 13.02.2018 14:14

В Кремле заявляют о приверженности договоренностям ОПЕК+

Россия остается приверженной сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретарь прокомментировал распространенное СМИ заявление генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что он "слышал и получил заверения как от министра энергетики России Александра Новака, так и от президента РФ Владимира Путина" о том, что Россия останется привержена сотрудничеству в рамках сделки ОПЕК.

"В настоящий момент Россия остается приверженной договоренностям", - сказал Д.Песков.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, был ли такой разговор с М.Баркиндо и может ли он как пресс-секретарь главы государства подтвердить этот факт, Д.Песков сказал: "Путин не встречался и не общался".

По его словам, "ведутся различные разговоры, тем более по линии Минэнерго".

Тем не менее, он отметил, что за это министерство говорить не может.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ОПЕК, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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