В Кремле заявляют о приверженности договоренностям ОПЕК+

Россия остается приверженной сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретарь прокомментировал распространенное СМИ заявление генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что он "слышал и получил заверения как от министра энергетики России Александра Новака, так и от президента РФ Владимира Путина" о том, что Россия останется привержена сотрудничеству в рамках сделки ОПЕК.

"В настоящий момент Россия остается приверженной договоренностям", - сказал Д.Песков.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, был ли такой разговор с М.Баркиндо и может ли он как пресс-секретарь главы государства подтвердить этот факт, Д.Песков сказал: "Путин не встречался и не общался".

По его словам, "ведутся различные разговоры, тем более по линии Минэнерго".

Тем не менее, он отметил, что за это министерство говорить не может.