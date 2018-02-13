НКОПА предлагает увеличить годовой оборот для плательщиков упрощенного налога до 500 тыс. манатов

Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (НКОПА) предлагает увеличить до 500 тыс. манатов размер годового оборота, при котором налогоплательщик является плательщиком упрощенного налога.

«Мы предлагаем увеличить размер годового оборота для плательщиков упрощенного налога с существующих 200 тыс. манатов до 500 тыс. манатов», - сказал президент НКПОА Мамед Мусаев во вторник на конференции «Налоги. Прозрачность. Развитие».

Отметим, что ранее на конференции также прозвучали предложения от депутатов парламента Азербайджана об увеличении этой суммы до 300-400 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков