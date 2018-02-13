Генсек НАТО планирует провести встречу с президентом Украины в Мюнхене

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен на этой неделе провести переговоры с украинским президентом Петром Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

"На этой неделе я встречусь с президентом Порошенко в Мюнхене", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что Украина является важным партнером НАТО, и Североатлантический альянс намерен продолжать тесное сотрудничество с этой страной.

Мюнхенская конференции по безопасности пройдет 15-17 февраля.