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Дальнее зарубежье 13.02.2018 16:45

Генсек НАТО планирует провести встречу с президентом Украины в Мюнхене

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен на этой неделе провести переговоры с украинским президентом Петром Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

"На этой неделе я встречусь с президентом Порошенко в Мюнхене", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что Украина является важным партнером НАТО, и Североатлантический альянс намерен продолжать тесное сотрудничество с этой страной.

Мюнхенская конференции по безопасности пройдет 15-17 февраля.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]