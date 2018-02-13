Столтенберг надеется на существенное увеличение военных расходов стран НАТО к 2024 году

К 2024 году 15 стран-членов НАТО будут тратить на оборонные расходы 2% ВВП и больше, такое мнение высказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"В течение трех лет мы видим увеличение расходов на оборону по всему спектру европейских союзников и Канады. А в результате получаются дополнительные $46 млрд. Национальные планы демонстрируют, что мы можем ожидать и дальнейшее увеличение в этом направлении", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Он напомнил, что в 2014 году лишь три члена НАТО тратили 2% ВВП или больше на оборонные нужды. В этом году ожидается, что уже восемь членов альянса будут соответствовать поставленной цели. "К 2024 году мы ожидаем, что как минимум 15 членов будут тратить 2% ВВП или больше на оборонные нужды. Это хороший прогресс и хорошее начало, но нам по-прежнему предстоит долгий путь в этом направлении", - сказал Й.Столтенберг.