Белорусский ЦИК будет наблюдать за президентскими выборами в России

Центризбирком Белоруссии примет участие в наблюдении за выборами президента в России, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

"Нам приглашение поступило, в том числе предложение и от миссии СНГ. Поэтому наши наблюдатели от Центризбиркома будут в двух ипостасях - с одной стороны они будут гостями Центризбиркома (РФ - ИФ), с другой стороны - подпишут заявление, которое сделает миссия СНГ по итогам наблюдения за выборами президента Российской Федерации", - сказала Л.Ермошина на пресс-конференции во вторник в Минске.

По ее словам, от ЦИК Белоруссии для наблюдения будут направлены два представителя.

Выборы президента России пройдут 18 марта.