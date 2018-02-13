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СНГ 13.02.2018 17:01

Белорусский ЦИК будет наблюдать за президентскими выборами в России

Центризбирком Белоруссии примет участие в наблюдении за выборами президента в России, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

"Нам приглашение поступило, в том числе предложение и от миссии СНГ. Поэтому наши наблюдатели от Центризбиркома будут в двух ипостасях - с одной стороны они будут гостями Центризбиркома (РФ - ИФ), с другой стороны - подпишут заявление, которое сделает миссия СНГ по итогам наблюдения за выборами президента Российской Федерации", - сказала Л.Ермошина на пресс-конференции во вторник в Минске.

По ее словам, от ЦИК Белоруссии для наблюдения будут направлены два представителя.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]