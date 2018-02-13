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Дальнее зарубежье 13.02.2018 17:16

Китай произвел 1,9 млрд мобильных телефонов в 2017 году

Китай по итогам 2017 года произвел 1,9 млрд мобильных телефонов, реализованная стоимость экспорта в отрасли выросла на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.

Доля смартфонов составила 74,3% от всех выпущенных в прошлом году китайских телефонов.

Вместе с тем исследовательская организация IDC на прошлой неделе сообщила, что продажи смартфонов на внутреннем китайском рынке сократились в 2017 году впервые с 2009 года. Падение составило 4,9%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТЕЛЕФОНЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]