Китай произвел 1,9 млрд мобильных телефонов в 2017 году

Китай по итогам 2017 года произвел 1,9 млрд мобильных телефонов, реализованная стоимость экспорта в отрасли выросла на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.

Доля смартфонов составила 74,3% от всех выпущенных в прошлом году китайских телефонов.

Вместе с тем исследовательская организация IDC на прошлой неделе сообщила, что продажи смартфонов на внутреннем китайском рынке сократились в 2017 году впервые с 2009 года. Падение составило 4,9%.