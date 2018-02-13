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Дальнее зарубежье 13.02.2018 17:26

Страны НАТО постепенно наращивают военные расходы - Столтенберг

Для совместного обеспечения безопасности НАТО важно справедливое распределение финансового бремени, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники (страны НАТО - ИФ) решили в 2014 году перейти к тому, чтобы инвестировать от 2% ВВП на оборону к 2024 году. Было также решено инвестировать больше в ключевые военные потенциалы и технику и предоставлять воинские контингенты для проведения миссий и операций НАТО. Иными словами: больше денежных средств, потенциала и участия", - заявил генсек, представляя во вторник на пресс-конференции в Брюсселе повестку дня встречи министров обороны альянса 14-15 февраля.

Он напомнил, что в прошлом году союзники решили отчитываться на ежегодной основе, какой прогресс ожидается по всем этим трем направлениям. В среду министры обороны подведут итог проделанной работы. После сокращений в последние три года заметно увеличение расходов на оборону среди европейских союзников и в Канаде, сказал Й.Столтенберг.

"В результате получаются дополнительные 46 млрд долларов США", - сообщил глава НАТО.

"В 2014 году лишь три члена НАТО тратили 2% ВВП или больше на оборонные нужды. В этом году мы ожидаем, что 8 членов НАТО уже будут соответствовать поставленной цели. А к 2024 году мы ожидаем, что, как минимум, пятнадцать членов НАТО будут тратить 2% или более на оборонные нужды. Это значительный прогресс и хорошее начало. Но нам по-прежнему предстоит долгий путь в этом направлении", - отметил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]