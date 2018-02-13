Эстония ждет от российской стороны шагов в вопросе о ратификации договора о границе - эстонский МИД

Таллин и Москва не имеют разногласий в вопросе, где должна пролегать граница, в Эстонии надеются на продолжение диалога о ратификации двусторонних пограничных договоров, сказал глава МИД республики Свен Миксер (Sven Mikser).
"Как известно, мы дважды подписывали пограничный договор с Россией, а один раз его даже ратифицировали в парламенте. В отношении второго договора, как прежний состав парламента, так и нынешний, провели первое чтение законопроекта о ратификации, но не увидели параллельного продвижения с российской стороны", - сказал С.Миксер, выступая во вторник в парламенте с докладом о внешней политике правительства.
По его словам, "Эстония очень конструктивно настроена на то, чтобы дойти до пограничного договора". Министр отмечает, что между Эстонией и Россией нет разногласий в отношении того, где должна пролегать граница.
При этом отсутствие ратифицированного договора о границе "не мешает обустройству, строительству границы как внешней границы Европейского союза", считает глава МИД.
"Отсутствие пограничного договора в ратифицированном виде не мешает проведению политики в отношении России ни нами, ни нашими европейскими партнерами", - добавил он
Бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт (Urmas Paet) и министр иностранных дел России РФ Сергей Лавров в мае 2005 года подписали договоры о государственной границе и о разграничении морских акваторий в Финском и Нарвском заливах. Они узаконивали послевоенную административную границу, которая проходила несколько восточнее довоенной. Однако парламент Эстонии в закон о ратификации договоров добавил преамбулу о действенности Тартуского мирного договора 1920 года. По этому договору РСФСР первым признала государственную независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница.
Поскольку российская сторона рассматривает Тартуский мир лишь как исторический документ, не имеющий юридической силы, в России расценили решение парламента Эстонии как попытку зарезервировать в будущем территориальные притязания к ней и подписи под договорами были отозваны.
18 февраля 2014 года в Москве У.Паэт и С.Лавров подписали новые договоры. В них добавлено две статьи, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и что договоры касаются только решения пограничных вопросов.
25 ноября 2015 года парламент Эстонии завершил первое чтение законопроекта о ратификации договоров и приостановил процесс ратификации в ожидании ответных шагов парламента России.
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